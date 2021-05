Prefeitura entrega Capela Mortuária Diomedis Carneiro neste sábado

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Obras, entregou na manhã deste sábado (08) à comunidade da Capela Mortuária Diomedis Carneiro, localizada no Jardim Novo Bandeirantes (Rua Francisco Xavier da Silva, 525). Segundo Manoel Cícero dos Santos, secretário de Obras, a capela passou por uma reforma e ampliação. “Ela possuía apenas uma sala de velórios e não tinha nenhum local de espera”, explica o secretário.

Segundo dos Santos, foi construída uma nova sala de velório, totalizando duas agora, uma sala de espera e uma nova cozinha, ficando com duas, no total. “Nós também fizemos uma nova pintura, reformamos a parte hidráulica e elétrica, colocamos móveis e eletrodomésticos novos, ar-condicionado, além do trabalho de jardinagem e a colocação de grades”, pontua o secretário. Ele também ressalta que a capela recebeu melhorias em relação à acessibilidade, com a colocação de piso tátil. Segundo informações da Secretaria de Obras, a Capela Mortuária do Novo Bandeirantes atende por volta de 13 bairros próximos, totalizando mais de 20 mil pessoas.

“O trabalho de reforma e ampliação foi feito por conta da alta demanda de pessoas na região e para garantir mais conforto às famílias em momentos tristes como esses”, ressalta Manoel Cícero dos Santos. Ele ainda pontua que, por conta da pandemia, a obra teve um atraso no tempo de execução.

Ainda segundo informações da Secretaria de Obras, a área ampliada foi de 101,19 m² e a capela agora tem 200,79 m². A obra foi realizada pela empresa terceirizada Rezende Construções Civis. O investimento municipal foi de R$ 275.865,00. A obra teve início ainda na gestão do ex-prefeito Zé do Carmo e foi entregue no mandado do atual prefeito, Conrado Scheller, que ressaltou a importância da ampliação para a comunidade. “Era uma reivindicação muito antiga dos moradores da região do Novo Bandeirantes, que compreende vários bairros. A reforma traz conforto às pessoas que precisam do local sempre em um momento de fragilidade, tristeza e abalo emocional”, reforçou.

Viúva de Diomedis Carneiro, dona Benedita Inácia Bueno Carneiro, de 81 anos, esbanja alegria e emoção com a homenagem feita ao marido. “É muito feliz e emocionante para a gente ver o nome do meu esposo na Capela Mortuária. É um reconhecimento”, disse.

A cerimônia contou com a participação de vereadores, secretários municipais e representantes da comunidade local.





Via: Assessoria de Imprensa/PMC