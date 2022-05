Prefeitura entrega novo salão comunitário em Cambé

A Secretaria de Assuntos Comunitários entregou no último sábado (30/04) o novo salão comunitário de Cambé, nomeado Salão Comunitário Nazaré Venâncio, localizado no Conjunto José dos Santos Rocha.

De acordo com o secretário da pasta, José Paulo Fernandes, o espaço busca incentivar o desenvolvimento da comunidade, oferecendo um local aberto para o lazer das famílias, além de ampliar o conhecimento da população por meio de integrações, trabalhos com cursos e festas.

Contudo, o secretário reforçou a importância dos cuidados e manutenção do local pela própria comunidade. Será necessário administrar o espaço para que seja possível utilizá-lo por longos períodos.

Após a inauguração do novo salão comunitário em Cambé, os cidadãos já podem usufruir do local. Além disso, a reserva pode ser feita presencialmente na prefeitura, apresentando os documentos do residente e data prevista.

Novo salão comunitário em Cambé poderá ser usado para eventos e iniciativas comuns

A utilidade mais frequente para o salão comunitário em Cambé é associada a eventos familiares ou mesmo entre a comunidade, como festas temáticas, que poderão ser planejadas por qualquer residente, desde que devidamente reservado com antecedência.

No entanto, existem outras atividades que são incentivadas no local, que pode ser alugado de forma acessível na prefeitura.

Por exemplo, será possível promover iniciativas como cursos e trabalhos manuais, feitos em um local seguro e monitorado pelos órgãos municipais.

A presença de profissionais e instrutores também é liberada, desde que acompanhe o consentimento dos responsáveis, para fins de organização.

Além disso, os cidadãos também poderão utilizar o espaço com seus próprios materiais e instrumentos, desde mesas e cadeiras, até aparelhos eletrônicos, como computadores e sistemas de som.

Isso permitirá uma série de atividades que integram a comunidade, partilhando novos conhecimentos e habilidades práticas.

Por exemplo, com a ajuda de programas acessíveis como os intro makers, existe a possibilidade de ensinar como criar introduções e promover cursos de edição, que podem auxiliar os residentes em seus conhecimentos sobre tecnologia, e até mesmo desenvolver outras possibilidades de trabalho.

Ainda, o trabalho com tecnologia pode auxiliar todas as faixas etárias, e usando o espaço comunitário para atrair e abrigar o público interessado.

Por isso, essas e outras iniciativas são incentivadas pela Prefeitura, que disponibiliza o salão em prol do conhecimento e lazer dos cidadãos.

Sobre o salão comunitário Nazaré Venâncio

O novo salão comunitário de Cambé foi batizado de acordo com uma indicação do vereador Jota Matos, e tem o objetivo de homenagear Nazaré Venâncio, moradora da comunidade, que dedicou boa parte de sua vida em prol de trabalhos comunitários, beneficiando a comunidade cambeense.

Maria Nazaré de Oliveira Venâncio nasceu no dia 9 de novembro de 1958, na cidade de Lajinha, em Minas Gerais. No entanto, se mudou para Cambé, com a família, em 1984.

Por conta do seu empenho e comprometimento com a cidade, atuou como Vice-Presidente da Associação de Moradores do seu bairro, até chegar ao cargo de Presidente.

Maria Nazaré faleceu no dia 22 de março de 2019, deixando um legado de admiração pelo local onde viveu grande parte da sua vida.

Assim, o novo salão comunitário de Cambé recebeu seu nome em homenagem, destacando, ainda, a importância dessa figura para a cidade. O prefeito Conrado Scheller reforçou o caráter batalhador e dedicado de Maria Nazaré, que ajudou a comunidade durante décadas.

Além do batismo, seu nome também estará na placa de identificação do local, e na descrição do salão.