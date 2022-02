Prefeitura faz manutenção dos bancos e mesas da Praça Getúlio Vargas, no Centro de Cambé

A Secretaria de Assuntos Comunitários realizou a manutenção dos bancos e mesas da Praça Getúlio Vargas, na área central da cidade. A revitalização é um pedido antigo da comunidade, principalmente das pessoas que passam as manhãs e tardes jogando diversos tipos de jogos nessas mesas. José Paulo Fernandes, secretário de Assuntos Comunitários, explica que para melhorar o conforto de quem frequenta o local, 11 bancos que estavam danificados foram substituídos e outros ajustes foram feitos nas mesas. “A manutenção foi finalizada na semana passada e muitos idosos que passam horas no local já agradeceram as melhorias. É importante proporcionar isso para eles, já que é a única atividade de lazer de alguns deles”, ressalta.

Segundo Fernandes, o local ficou novo para quem quiser sentar e aproveitar a sombra para se proteger da onda de calor que a cidade vem enfrentando nos últimos dias. “Para um futuro próximo, a nossa intenção é revitalizar integralmente essa praça, por isso que estamos fazendo pequenas manutenções nesse momento”, esclarece. De acordo com ele, a ideia é tornar a Praça Getúlio Vargas mais atrativa e mais acessível, com a retirada de parte das escadarias e a implantação de mais rampas de acesso.