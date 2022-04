Prefeitura inaugura novo e moderno complexo de saúde no próximo dia 16 de abril

Um momento tão aguardado pela população cambeense, enfim, chegou. No próximo dia 16, a Prefeitura de Cambé inaugura o novo Complexo de Saúde Pronto Atendimento 24h Maria Anideje e Unidade Básica de Saúde Dr. Algacyr Ferreira. A cerimônia de inauguração será às 9h30. O novo complexo de saúde fica na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.

O novo local tem uma área de 520,27m², construído nos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, com seis consultórios médicos, sala de inalação, de curativos, de vacinas, esterilização, expurgo, sala de emergência, sala de observação, além das salas administrativas, recepção e banheiros. O complexo ainda não está totalmente finalizado e continuará em obras para ampliar sua estrutura de atendimento futuramente.

O prefeito Conrado Scheller reforçou que a mudança era uma necessidade urgente. “Não poderíamos esperar a conclusão da construção do complexo para poder mudar toda a estrutura porque a situação do 24h está caótica. Conseguimos acelerar as licitações e vamos poder inaugurar esta importante obra já, garantindo um local novo e seguro para nossos servidores e para a população que precisa dos serviços”, destacou Scheller.

A atual estrutura comporta dois serviços de saúde distintos, com isso, é considerada uma unidade mista, com o Pronto Atendimento 24 horas Maria Anideje e a Unidade Básica de Saúde Dr. Algacyr Ferreira.

O Pronto Atendimento 24 horas Maria Anideje, que hoje está localizado no jardim Monte Castelo, no antigo Hospital Londrina, atenderá ininterruptamente. Ele vinha sendo alvo de reclamações havia muito tempo por causa das condições precárias que se encontrava.

Já a UBS Dr. Algacyr Ferreira oferece um atendimento à população de atenção básica, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. “Vamos ter uma mudança significativa no atendimento e na estrutura, oferecendo melhores condições para nossos servidores e para a população”, ressaltou a secretária de Saúde, Adriane Bertan.