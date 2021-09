Prefeitura intensifica coleta de exames ginecológicos em comemoração ao Outubro Rosa

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, vai intensificar a coleta de exames ginecológicos e orientações sobre a saúde da mulher em razão do Outubro Rosa, campanha de conscientização para o controle do câncer de mama. A abertura da campanha será nesta sexta-feira (01), no calçadão, com o consultório móvel do Programa #CambeMulher atendendo as cambeenses que quiserem realizar os exames preventivos de câncer de colo de útero (papanicolau) ou agendarem a mamografia. As ações do #CambeMulher nas empresas e bairros da cidade vão continuar normalmente, seguindo o calendário definido.

A enfermeira da Secretaria de Saúde Camila Ravagnani Bueno destaca que o Outubro Rosa promove ações de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama. De acordo com ela, muitas mulheres deixaram de fazer os exames ginecológicos periodicamente com a pandemia, o que pode levar a um diagnóstico tardio da doença, diminuindo as chances de cura total. “O diagnóstico precoce permite uma intervenção rápida e uma queda na chance de complicações e óbitos por causa da doença”, explica.

Na abertura do mês, o consultório móvel vai atender das 8h30 às 17h no calçadão da cidade. As mulheres vão poder coletar o papanicolau, solicitar encaminhamento para fazer a mamografia e receber orientações sobre a saúde ginecológica, além de poder fazer exames rápidos para infecções sexualmente transmissíveis – os resultados são liberados em 15 minutos. Segundo Bueno, os agendamentos devem ser feitos na Unidade Básica de Saúde do Centro pelo telefone 3174-0227. “Mas também vamos atender quem não agendar, só vamos remarcar para outro dia no caso de uma demanda muito grande de solicitações”, pontua.

As Unidades Básicas de Saúde do município também vão intensificar a coleta desses exames, além de disponibilizar mais horários de consultas com ginecologistas. Para mais informações, é necessário entrar em contato com a UBS mais próxima da residência.

Programa #CambeMulher

O Programa #CambeMulher foi lançado no último dia 22 de setembro e visa atender mulheres que trabalham em empresas do município. Os atendimentos vão ser feitos todas as quartas-feiras, chamada de Quarta-Feira Rosa, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 15h50. O cronograma vai ser: no próximo dia 06 de outubro, o consultório móvel vai estar na empresa Costa Rica; no dia 13 de outubro na Refriko; no dia 20 de outubro na Costa Rica; no dia 27 de outubro na Refriko; e no dia 11 de novembro novamente na Costa Rica. A partir da próxima segunda-feira, dia 04 de outubro, o programa também vai atender as funcionárias da empresa Pado, nos mesmos horários.

Para atender a população geral, principalmente dos bairros mais afastados e áreas rurais, o consultório móvel vai estar disponível todas as sextas-feiras, seguindo a seguinte ordem: dia 01 de outubro no calçadão; dia 08 de outubro no Bratislava; dia 15 de outubro no Campos Verdes; dia 22 de outubro no Ulisses Guimarães; e dia 29 de outubro na Estrada do Caramuru.

Para os atendimentos, é necessário levar um documento com foto, o CPF e o cartão do SUS.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC