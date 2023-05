Prefeitura investe quase R$ 1 milhão em cobertura da quadra da Escola Padre Symphoriano Kopf

Mais qualidade e comodidade para os alunos! É justamente para isso que a Prefeitura de Cambé vai investir R$ 954.748,12 na construção da cobertura da quadra da Escola Municipal Padre Symphoriano Kopf, a maior escola da rede municipal, com cerca de 700 alunos. O prefeito Conrado Scheller assinou nesta quinta-feira (11), ao lado do deputado federal Pedro Lupion, a ordem de serviço para a obra que conta com recursos federais e municipais.

O projeto contempla construção de cobertura de quadra poliesportiva grande, e reformas no entorno, de 32,05 x 23,23 metros, com uma área total de 743,42 m². Ao todo, foram repassados R$ 797.799,88 através de emenda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Governo Federal destinada pelo deputado Pedro Lupion. Os outros R$ 156.948,24 são de recursos livres do Município. A obra será executada pela empresa Pottencial Construções Civis e Distribuição de Material de Construção LTDA.

O prefeito Conrado Scheller demonstrou sua realização ao assinar a ordem de serviço, que faz com que a qualidade de ensino e de vida para a comunidade aumente. “Esse é o começo da realização de um grande sonho, um momento muito especial. Temos como um dos bordões que criança é prioridade e isso não pode ficar só no discurso. Demonstramos nosso respeito pelas crianças no dia a dia, nas ações, na atitude. E é isso que estamos fazendo, cobrindo a quadra aqui para tirar nossos alunos do sol e da chuva “, relatou.

Já o deputado federal Pedro Lupion falou que a relação de proximidade com a Prefeitura e Câmara Municipal de Cambé vem rendendo grandes frutos à cidade, e a cobertura é só mais um deles. “Quantas e quantas vezes eu tive reunião aqui sendo cobrado por essa obra, por esse recurso, e graças a Deus hoje estamos cumprindo mais uma promessa aqui em Cambé, esse compromisso de destinar quase R$ 1 milhão para a cobertura da quadra que é extremamente importante e vocês todos que estão aqui no dia a dia da escola sabem da necessidade que tinha essa cobertura. Tudo fruto da parceria que dá certo aqui com a Prefeitura, o prefeito Conrado e os vereadores”.

Demanda que também era feita ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Tokinho, que expressou felicidade ao ver o serviço dando seu pontapé inicial. “A cobertura da quadra era uma cobrança antiga que eu recebia e levava para o Conrado desde que ele era vice-prefeito, porque em toda educação física em dia de sol muito forte ou chuva as mães encaminhavam suas reclamações, e com razão. Então, obras assim são necessárias para dar qualidade de ensino para os alunos”, concluiu.

A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, afirmou que essa é uma demanda muito importante que vem sendo atendida pela gestão municipal esse ano, com a quadra do Symphoriano Kopf sendo a terceira a ser reformada em 2023. “Cobrir a quadra impacta a vida dos alunos, que têm mais qualidade na educação física, principalmente pela questão climática de dias de muito sol ou chuva; impacta o profissional de educação física no exercício da sua função, e até em relação à saúde, evitando exposição ao clima também; e atende também outras demandas da escola, possibilitando apresentações, reunião maior com pais, festivais culturais nesses espaços. Enfim, influencia em muitas áreas”, disse.