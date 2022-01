Prefeitura vai transferir UBS 24h para prédio onde será o novo Complexo de Saúde

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, reuniu servidores que atuam na Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 horas Maria Anideje para dar uma notícia muito aguardada por todos e também pelos pacientes que frequentam o local: os serviços serão transferidos para o prédio onde funcionará o novo Complexo de Saúde no Conjunto Habitacional Morumbi.

A UBS 24 horas Maria Anideje, que hoje está localizada no jardim Monte Castelo, no antigo Hospital Londrina, vinha sendo alvo de reclamações havia muito tempo por causa das condições precárias que se encontrava. A Prefeitura conseguiu antecipar licitações e, desta forma, equipará o novo prédio nas próximas semanas, com a mudança prevista para março. Apenas o Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé (Ceoc) continuará no prédio do antigo Hospital Londrina até o final do ano, data prevista para a conclusão de todo o novo complexo.

O novo local tem uma área de 520,27m², construído nos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, com seis consultórios médicos, sala de inalação, de curativos, de vacinas, esterilização, expurgo, além das salas administrativas, recepção e banheiros.

O prefeito Conrado Scheller reforçou que a mudança era uma necessidade urgente. “Não poderíamos esperar a conclusão da construção do complexo para poder mudar toda a estrutura porque a situação do 24h está caótica. São muitos os problemas, não podemos fazer uma reforma significativa porque o prédio não é nosso e tem toda uma questão judicial envolvida nele. Conseguimos acelerar as licitações e vamos fazer a mudança em março, garantindo um local novo e seguro para nossos servidores e para a população que usa estes serviços”, destacou Scheller.

A UBS 24h é um Pronto Atendimento e também uma Unidade Básica de Saúde, ou seja, é um atendimento à população de atenção básica, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. “O 24h vai para uma estrutura própria, ou seja, do município. É uma estrutura recém-construída, com um ambiente melhor e espaços mais adequados para atender melhor a população”, afirmou Talita Maria Bengozi Gozi, diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

A enfermeira coordenadora da UBS 24h, Caroline Tolentino Sanches Rocha, comemorou a mudança de local. “Na estrutura atual temos algumas dificuldades. Com a nova estrutura, vamos ter um grande avanço, a qualidade do atendimento vai melhorar, principalmente em relação à acomodação dos pacientes e atendimento”, pontuou.