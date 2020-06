A Caixa sorteou hoje em São Paulo as dezenas premiadas da Quina de São João, edição especial anual que tem prêmio total de R$ 152.585.916,24.

Os números sorteados foram 07-17-29-55-78. De acordo com o banco, cinco apostas acertaram as cinco dezenas e vão dividir a bolada, a maior da história da faixa principal da Quina.

A estimativa do banco até ontem era de R$ 140 milhões. Segundo a Caixa, as apostas vencedoras vão levar prêmios individuais de R$ 30.517.183,25. Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Fortaleza (CE), Conceição das Alagoas (MG), Belém (PA), Cambé (PR) e Cotia (SP).

O valor do prêmio de Cambé será dividido entre 38 participantes de um bolão realizado em uma lotérica de um hipermercado localizado na região central da cidade. Cada sortudo receberá R$ 804 mil.

A faixa da quadra teve 1.830 apostas premiadas. Cada uma vai ganhar R$ 6.472,20. O terno rendeu prêmios individuais de R$ 127,51 a outros 139.675 bilhetes.

A Quina volta aos concursos regulares na próxima segunda-feira (29) com prêmio estimado em R$ 700 mil. No ano passado, ninguém acertou as cinco dezenas da Quina de São João, e o prêmio principal acabou repartido entre os apostadores que acertaram quatro números.

Na ocasião, foram 1.577 bilhetes na segunda faixa que receberam, cada um, o prêmio de R$ 97.451,78. O concurso especial da Quina de São João é realizado desde 2011.

O prêmio maior acontece porque parte do valor arrecadado em cada concurso regular durante o ano é reservado para engordar a bolada da edição anual, procedimento igual ao da Mega da Virada, Lotofácil da Independência e Dupla-Sena de Páscoa, por exemplo.