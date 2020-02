O prazo para pagamento a vista ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020 de Cambé vence no próximo dia 15 de março. Para o pagamento à vista, a Prefeitura oferece um desconto de 25%; parcelado em duas vezes, 20%; em três vezes, 15% e em 10 vezes, 10%. Os 39 mil carnês do imóveis foram entregues pelos Correios e a expectativa de arrecadação é de R$ 15 milhões.O IPTU desse ano teve um reajuste de 7,82%, sendo 5,29% referentes a um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado entre a administração anterior e o Ministério Público em 2016 e 2,53% que é a correção da inflação de 2019.Segundo o secretário de Fazenda Gabriel Cândido nos últimos três anos a inadimplência que passava de 20% vem diminuindo. “As condições oferecidas pelo Município, como descontos e parcelamentos, facilita a vida do contribuinte. São várias as opções e em todas existem vantagens para o pagamento”, disse.