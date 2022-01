Presos fazem rebelião na Cadeia Pública de Jacarezinho

Presos da Cadeia Pública de Jacarezinho, fizeram uma rebelião, no domingo (30). A situação foi controlada após horas de negociações e transferência de cinco detentos para Londrina, também no norte do estado.

A Polícia Militar (PM) informou que cerca de 150 pessoas estão presas na unidade. Apesar disso, a rebelião aconteceu somente em uma das alas.

Os detentos exigiram a presença do juiz da Vara Penal da Comarca e a saída do gestor da Cadeia Pública. A polícia disse que os presos bateram nas paredes, conseguindo retirar placas metálicas usadas no reforço da segurança.

Familiares dos presos também foram para o local, onde iniciaram uma manifestação com os mesmos pedidos.

G1/PR