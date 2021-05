Previsão de chuva neste sábado e frente fria chegam em Cambé

Na segunda-feira a temperatura fica entre 6º C a 22º C. Na terça-feira as temperaturas começam a subir oscilando entre 10º C e 23º C.

O tempo mais seco que foi destaque nestes últimos dias em Cambé perde espaço com a chegada de uma nova frente fria e chuva. O sistema frontal já avança pelo Sul do país deixando o céu mais nublado e provocando chuva neste sábado (22/05).

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a probabilidade de chuva na cidade é de 97% com previsão de precipitação acumulada de 25,7mm. Ao longo do dia, o céu segue com muita nebulosidade, com chuvas em vários momentos e pouca variação das temperaturas.

No domingo, com alguma condição bem fraca de chuva, as temperaturas ficam amenas. Na segunda e terça-feira faz bastante frio. O sistema meteorológico prevê domingo com a mínima de 12º C e a máxima de 23º C, já na segunda-feira a temperatura fica entre 6º C a 22º C. Na terça-feira as temperaturas começam a subir oscilando entre 10º C e 23º C.

No decorrer da próxima semana, entre 25/05 a 30/05, continua a previsão de chuvas isoladas, mas com temperaturas variando entre 17º C e 25º C em média.

Para quem gosta de bebidas quentes e ficar sob a coberta, o tempo está propício.