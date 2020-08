Durante fiscalização de rotina na BR 369, na tarde desta quinta-feira, foi abordado um caminhão Volvo com placas de Curitiba/PR.

O condutor, de 34 anos, informou que estava vindo de Foz do Iguaçu/PR com destino a cidade São Paulo/SP.

Ao vistoriarem o compartimento de carga, inicialmente os policiais rodoviários federais só encontraram formas para fazer concreto (cerca de 500). No entanto, após a movimentação do material dentro do Baú, foram localizadas 12 caixas de papelão que ao serem abertas continham 617 aparelhos celulares de origem estrangeiras sem a devida comprovação legal de importação.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor e a ocorrência encaminhada para a Polícia Federal de Londrina.

Fonte: PRF