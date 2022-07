PRF apreende quase 4 toneladas de maconha e uma pistola em Cornélio Procópio.

Droga era transportada em um falso caminhão tanque de combustível. Um homem foi preso.

A abordagem aconteceu na BR 369, na noite desta quarta-feira. O condutor do veículo demonstrou muito nervosismo durante a abordagem, o que chamou a atenção da equipe. Após consultas ao sistemas, foi verificado que as placas não perteciam aquele veículo.

No compartimento do tanque foi encontrada grande quantidade de maconha, sendo 3.788 kg da droga após pesagem. Também foi encontrada uma pistola Taurus, calibre .380, com dois carregadores e 18 munições.

O condutor de 46 anos é morador do RS e já possui passagem por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Cornélio Procópio, onde foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para abertura do tanque e retirada da droga.