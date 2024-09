PRF, com apoio da PM, prende homem transportando fuzis, cocaína e pasta base em Londrina

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na tarde desta quinta-feira (26), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma importante apreensão de drogas e armamentos em Londrina, próximo ao Parque de Exposições Ney Braga. Durante uma abordagem de rotina a um veículo Ford/Fiesta com o para-brisa trincado, os policiais detectaram um forte odor de substância química, comumente utilizada na produção de cocaína e pasta base.

Diante da suspeita, foi solicitado o apoio do CHOQUE CANIL da Polícia Militar do Paraná. Após a atuação do cão farejador, a droga foi encontrada em um compartimento oculto e de difícil acesso, localizado próximo ao painel corta-fogo do veículo. No local, os policiais localizaram dois fuzis de calibre 5.56 desmontados, mais de 6 kg de pasta base e 3 kg de cocaína.

O motorista do veículo, o armamento e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. A operação demonstra a importância da integração entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas.