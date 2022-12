Estão abertas as inscrições para a 1ª corrida da PRF em comemoração aos seus 80 anos de presença no estado do Paraná. As vagas são ilimitadas. Os interessados em participar do evento devem preencher atentamente os dados aqui.

A competição acontecerá no dia 5 de fevereiro de 2023, em Curitiba/PR, com largada na Avenida Dario Lopes, ao lado do Estádio Durival de Britto e Silva.

Valores

Lote promocional (de 09/10/22 até o dia 10/01/2023)

5 e 10 km geral – R$ 67,00 + taxa

5 e 10 km PRF – R$ 60,00 + taxa

Kids – R$ 40,00 + taxa

Lote 1 (11/01/2023 até 28/01/2022)

5 e 10 km geral – R$ 85,00 + taxa

5 e 10 km PRF – R$ 75,00 + taxa

Kids – R$ 50,00 + taxa

A organização do evento disponibilizará, para os pais e atletas, um espaço kids totalmente fechado e com o auxílio monitores. Haverá várias atividades e brincadeiras para as crianças, para os pais poderem correr tranquilamente.

Além do kit básico, que inclui o número de peito, chip eletrônico descartável, alfinetes de segurança, hidratação (durante e pós-prova) e medalha de participação especial (pós-prova), os participantes poderão adquirir itens opcionais, como camisetas de manga curta e boné ou viseira.

O evento esportivo é uma realização da PRF, Sindicato dos PRFs do Paraná, tem a organização da Leme Sports e conta com o patrocínio da Decathlon, Jasmine, Foco Radical e Jacomar.