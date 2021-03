PRF prende em Ibiporã mulher transportando maconha em ônibus

No interior da mochila de uma passageira, foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando 1.4 kg da droga.



No início da noite desta quarta-feira (24/03), na BR 369 em Ibiporã, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que seguia de Arapongas com destino a Cambará.



No interior da mochila de uma passageira, foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando 1.4 kg da droga.



A passageira, de 25 anos, estava acompanhada de seu filho, de cinco, e informou à equipe que levaria a droga até Cornélio Procópio. Também foi verificado que ela possuía antecedentes criminais pelo crime de tráfico.



O Conselho Tutelar de Ibiporã foi acionado e a ocorrência encaminhada para a Central de flagrantes em Londrina.

