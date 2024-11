PRF realiza maior apreensão de maconha do sul do Brasil: 19,5 toneladas em Iguaraçu

0:00

Na manhã desta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de maconha já registrada no sul do Brasil. Durante a operação, foram interceptadas 19,5 toneladas da droga em Iguaraçu, Paraná. A substância era transportada em uma carreta bitrem e resultou na prisão de um homem de 34 anos.

A operação foi possibilitada pelo uso de ferramentas de inteligência da PRF, que permitiram identificar o veículo como suspeito de transportar entorpecentes. Durante a fiscalização, o condutor alegou que a carreta estava vazia, mas os agentes detectaram um forte odor característico da maconha. Após uma busca minuciosa, foram encontrados diversos fardos da droga, que totalizaram 19,5 toneladas após a pesagem oficial.

Segundo depoimento do motorista, a carga foi coletada em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e tinha como destino Curitiba, Paraná. Ele relatou que receberia um valor pelo transporte da substância ilícita.

O condutor foi detido e encaminhado, junto com a droga, à Delegacia da Polícia Civil de Astorga, Paraná. Em razão do grande volume apreendido, a maconha foi incinerada com o apoio do 30º Batalhão do Exército de Apucarana e da Polícia Civil de Astorga, destacando a integração das forças de segurança na operação.

Esta apreensão faz parte de uma sequência de grandes ações da PRF na região de Londrina. Em menos de 24 horas, foram realizadas três operações significativas: uma em Arapongas, onde um caminhão baú com teto falso transportava 1.531 kg de maconha; outra em Cornélio Procópio, com dois veículos transportando 1.230 kg; e a apreensão de 19,5 toneladas em Iguaraçu, totalizando mais de 22 toneladas de entorpecentes.

Até o momento, em 2024, a PRF no Paraná já apreendeu mais de 216 toneladas de maconha, superando os números de 2023.