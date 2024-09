Primeiro Encontro Municipal da Rede de Proteção e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente é Realizado em Cambé

0:00

No último dia 19 de setembro, quinta-feira, aconteceu no Centro da Juventude, localizado na região do Jardim Santo Amaro, em Cambé, o Primeiro Encontro Municipal da Rede de Proteção e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O evento foi promovido pelo Conselho Tutelar de Cambé e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o promotor de justiça, o delegado da cidade, representantes da Polícia Militar e conselheiros tutelares.

O encontro teve como objetivo principal fortalecer a articulação entre as forças de segurança, o Conselho Tutelar e outras entidades municipais que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A conselheira tutelar Márcia, em entrevista ao Portal Cambé, destacou a importância da integração entre os diferentes setores que compõem a rede de proteção, como educação, saúde, esporte e cultura. Segundo ela, esse alinhamento é fundamental para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam assegurados de maneira rápida e eficaz.

A conselheira também ressaltou que, apesar de Cambé contar com uma rede de proteção completa, o sistema ainda é complexo devido à especificidade das demandas de cada órgão envolvido. Por isso, encontros como este são essenciais para aprimorar o conhecimento dos conselheiros tutelares e fortalecer a comunicação entre as diversas áreas envolvidas na proteção da infância e juventude.

Atualmente, Cambé conta com cinco conselheiros tutelares que trabalham em regime de plantão 24 horas, sete dias por semana, para atender as demandas da infância e juventude no município. A conselheira Márcia também apontou que, diante da crescente demanda, há necessidade de ampliar a estrutura do Conselho Tutelar para garantir que todos os direitos sejam restabelecidos com a devida urgência.

O evento foi considerado um marco importante para a cidade, destacando o empenho das autoridades em promover uma articulação eficaz para a proteção integral das crianças e adolescentes.