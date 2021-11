Procon de Cambé alerta população para fraudes e golpes durante a Black Friday

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Cambé está alertando a população para possíveis fraudes e golpes durante a Black Friday, que começa na próxima semana. Willian Train, diretor do Procon de Cambé, explica que esse não é o período em que o órgão recebe mais reclamações, porém os consumidores devem ficar atentos, principalmente em relação aos sites falsos e propagandas enganosas. Segundo ele, quando o consumidor achar que caiu em um golpe, ele deve procurar imediatamente o Procon e não tentar resolver o problema sozinho.

Train esclarece que os principais problemas que acontecem durante a Black Friday são: comprar e não receber o produto e cair em golpes de sites falsos. “Por isso é muito importante olhar no site se ele é seguro e não clicar em qualquer link que aparece, principalmente naqueles emails de propaganda com produtos com preços baixíssimos”, pontua. Segundo ele, os consumidores também devem optar por comprar com o cartão de crédito quando possível: “os golpistas usam boletos falsos em nome de pessoas físicas, o que pode fazer o consumidor cair em um golpe, ficar sem o produto e não ter o dinheiro estornado”.

O diretor destaca que os principais cuidados que os consumidores devem ter são: monitorar os preços antes e durante a Black Friday; não comprar por impulso; desconfiar de preços muito baixos; ler atentamente o anúncio – principalmente as letras menores –; e ver se o site é seguro nas compras online. “Muitas empresas sobem os preços antes e voltam ao preço normal na Black Friday, tentando enganar os clientes. Por isso é importante que os clientes façam uma lista com os produtos que precisam adquirir e monitorem esses preços, evitando comprar logo de cara”, ressalta. Ele também explica que os clientes devem dar preferência por compras em lojas que possuem unidades físicas, pois os problemas tendem a ser resolvidos de maneira mais simples.

Willian Train também cita que as trocas são uma das principais dúvidas durante a Black Friday e em outros períodos de intenso volume de compras. De acordo com ele, em compras em lojas físicas, o consumidor deve combinar com o comerciante um prazo justo de troca para ambos, em relação ao tamanho, modelo, cor ou outra característica. “Nessas compras em que o cliente vê o produto, o vendedor não tem nenhuma obrigação de fazer essa troca, salvo em casos de defeito”, explica. Por isso, para o diretor, é essencial esse acordo entre as partes: “na maioria das vezes o vendedor estabelece um prazo de troca, porque ele não quer perder uma venda por conta disso”. Já para as compras feitas pela internet ou por telefone, o consumidor tem sete dias – a partir do recebimento do produto – para se arrepender da compra, podendo solicitar a devolução ou a troca do produto. “Diferente de uma compra em loja física, na online o consumidor pode optar por devolver o produto e receber o dinheiro de volta”, frisa.

“As lojas não fazem milagres, os descontos variam de 25% a 40% e qualquer outro desconto além desse valor deve ser muito bem avaliado, pois é o que os golpistas geralmente fazem: um produto de R$4 mil é anunciado por R$1 mil”, finaliza Willian Train. O Procon de Cambé fica na Rua Pará, 126 – Centro e funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. O telefone para contato é o 3174-0151.