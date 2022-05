Procon de Cambé alerta: postos devem exibir preço de combustível com duas casas decimais

O Procon de Cambé planeja uma fiscalização para verificar se os pontos de combustíveis locais estão em conformidade com as novas regras da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que seguem em vigor desde o sábado (7). A determinação altera a forma com que os estabelecimentos devem apresentar o preço dos combustíveis. Agora, apenas dois dígitos podem ser utilizados depois da vírgula.

De acordo com Willian Train Junior, coordenador do Procon de Cambé, com isso, o consumidor terá uma informação mais precisa acerca do valor que está pagando pelo produto. “Vamos supor que um determinado posto de combustíveis esteja vendendo a gasolina a R$ 6,999 por litro. Se o consumidor for abastecer em 50 litros, ele irá pagar R$ 349,95. Com a nova resolução da ANP, o valor do litro nas bombas terá que aparecer em 6,990. Dessa forma, o total a pagar será R$ 349,50. São 45 centavos a menos”, exemplifica Junior.

A exceção é para as bombas de abastecimento, que ainda podem apresentar três dígitos após a vírgula. No entanto, o último dígito precisa ser o 0 (zero).

De acordo com a Agência Estadual de Notícias do Paraná (AEN-PR), o limite de dois números após a vírgula precisa ser respeitado tanto na apresentação do valor no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras.

Caso o consumidor verificar que algum posto do município não tenha zerado o terceiro dígito nas bombas, pode denunciar ao Procon pelos telefones 151 ou (43) 3174-2851 ou através do e-mail cambepr@procon.pr.gov.br.