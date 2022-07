Procon de Cambé notifica postos de combustíveis sobre a queda no preço da gasolina

Para dar um pouco de alívio aos bolsos dos motoristas, depois de várias altas seguidas, o preço do litro da gasolina finalmente apresentou uma queda. Por conta disso, o Procon de Cambé está fazendo uma fiscalização em todos os postos de combustíveis do município para averiguar se esses novos valores estão sendo repassados aos consumidores. Essa orientação aconteceu nesta segunda-feira (04) e foi feita nos 20 postos de combustível do município, assim como vem acontecendo em outras cidades do Paraná.

Willian Train, coordenador do Procon de Cambé, detalha que os postos também foram orientados a manter, em local visível, uma tabela com os novos valores. “Esses dados devem ser atualizados diariamente com alguma alteração que possa vir a acontecer”, explica. De acordo com ele, essas medidas vão auxiliar os consumidores a identificarem os valores que estão pagando e a perceberem que a redução nos valores está sendo efetiva.

No Paraná, essa queda no valor da gasolina foi confirmada na última sexta-feira (01) por conta de uma redução na alíquota do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), que passou de 29% para 18%. Dessa forma, o preço médio do litro da gasolina teve redução de R$0,50 a R$0,60. Willian Train explica que, no município, o preço médio da gasolina está em torno de R$6,49. “A redução ainda não foi sentida em todos os postos porque alguns deles ainda não receberam o combustível com o novo valor da alíquota, por isso ainda não conseguiram repassar aos consumidores”, esclarece.

Entretanto, segundo o coordenador, grande parte dos postos já apresentou essa redução nos valores, mas que a fiscalização vai seguir nos próximos dias. “Por isso é essencial que os clientes se atentem aos valores e saibam identificar se houve uma redução ou não”, pontua. Também de acordo com ele, os postos que não cumprirem com essa redução ou que não destacarem os valores cobrados pelo litro da gasolina poderão ser multados, com valores variando de acordo com os agravantes.

“O que nós pedimos aos consumidores é que eles fiquem atentos a esses valores, que comparem e pesquisem os preços e, também, que se informem a respeito das reduções”, ressalta. Train finaliza orientando que o consumidor informe o Procon caso constate alguma irregularidade.

O Procon de Cambé fica na Rua Pará, 126 – Centro e funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h e das 17h. O telefone para contato é o 3174-2851.