Procon de Cambé notifica Sanepar sobre qualidade da água após reclamações de consumidores

Na última sexta-feira (30/08), o Procon de Cambé notificou a Sanepar a respeito da qualidade da água no município, após uma série de reclamações de consumidores sobre mau cheiro e gosto ruim na água fornecida. Os problemas começaram após a retomada do abastecimento, que havia sido interrompido no início da semana. A Sanepar tem agora 10 dias para apresentar uma resposta formal ao Procon, incluindo laudos técnicos sobre a qualidade da água dos últimos três meses.

Segundo o coordenador do Procon em Cambé, Willian Trair, a notificação exige que a Sanepar esclareça quais elementos químicos e físicos presentes na água podem estar causando a alteração de gosto e cheiro. Além disso, a empresa deve detalhar as medidas de segurança implementadas para garantir a qualidade da água potável e prevenir novas interrupções no fornecimento.

Trair também destacou que o fornecimento adequado e contínuo de serviços essenciais, como o abastecimento de água, é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. O coordenador ressaltou que o Procon agiu com base em reclamações recebidas tanto nas redes sociais quanto na imprensa regional.

De acordo com a Portaria 05/17 do Ministério da Saúde, a Sanepar é responsável por promover o controle de qualidade da água distribuída, e a notificação visa assegurar que a empresa cumpra rigorosamente suas obrigações em relação à saúde pública e ao fornecimento contínuo e eficiente de água potável.