Procon Paraná terá novo sistema de atendimento ao consumidor

A partir de novembro, o Procon Paraná, vinculado à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, e todos os Procons municipais vão adotar uma nova plataforma de acolhimento de reclamações.

O sistema, chamado ProConsumidor, foi disponibilizado pela Secretaria Nacional do Consumidor e, segundo o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost vai facilitar, de forma efetiva, os atendimentos. “Também vai diminuir o tempo de espera do consumidor e melhorar o fluxo do trabalho”, afirmou.

A diretora do Procon Paraná, Claudia Silvano, participou dos debates junto à secretaria nacional para a elaboração da nova plataforma. “A experiência do Paraná contribuiu para melhorar o atendimento ao consumidor também em outras estados”, afirmou.

Em função da implantação do novo sistema, as equipes de todas as unidades passarão por treinamento durante esta semana, entre os dias 25 e 29 de outubro, o que vai provocar mudança no atendimento. Nesse período, atendimento será exclusivamente online, no site http://www.procon.pr.gov.br/.

O Procon Paraná já vinha priorizando o atendimento online em função da pandemia do coronavírus. Somente pessoas com deficiência ou idosas são atendidas de forma presencial e com horário agendado para evitar aglomerações.

Agência Estadual de Notícias