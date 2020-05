A Secretaria de Educação de Cambé começa a treinar hoje (27) os professores do município para capacitá-los sobre as novas tecnologias de ensino e de como elas podem ser utilizadas durante esse período de distanciamento social.

A partir do dia 8 de junho, a secretaria vai retomar as atividades educacionais com os alunos da rede, as práticas desenvolvidas pelos professores durante o treinamento serão repassadas via internet ou impressas.

A secretária de Educação, Claudia Codato, explica que esse treinamento servirá para auxiliar os professores sobre como aplicar os conteúdos aos alunos. “Até esse momento só estavam sendo repassadas atividades para os alunos não perderem contato com os conteúdos, mas agora será diferente. A nossa intenção agora é contabilizar essas aulas como parte da grade curricular, atribuindo notas e presenças”, explica a secretária.

Ela justifica que não há como suprir a relação professor-aluno em sala de aula, mas é uma tentativa de não prejudicar o desenvolvimento dos alunos e do ano letivo.

“A princípio vamos avaliar como serão os resultados e depois aguardar a validação do Governo do Estado”, complementa.Mais de 10 mil estudantes das 44 escolas do município vão receber as atividades online, de forma que não precisem baixar nada.

Os alunos que não têm acesso a internet, as atividades serão distribuídas de maneira impressa que e serão retiradas e, depois de prontas, devolvidas nas escolas.Segundo Codato, cada professor será responsável por uma turma. “Esse professor vai repassar as atividades de todas as disciplinas para os alunos e caso algum aluno necessite de material específico – como giz de cera, para as aulas de arte -, ele também será o responsável em levar a questão até a direção da escola.”

Ela ressalta que as atividades serão preparadas pelos professores de cada disciplina: “se o professor responsável de determinada turma for de matemática, as atividades das outras disciplinas serão feitas pelos professores específicos dessas disciplinas e encaminhadas a ele”, explica.

O treinamento dos professores tem duração de 30 horas e não é obrigatório, mas é desejável que todos os cerca de 1100 professores da rede municipal participem.