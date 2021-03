Profissionais de saúde recebem 2ª dose da vacina nesta sexta

Os profissionais de saúde de Cambé que receberam a primeira dose de CoronaVac entre os dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro serão imunizados com a segunda dose nesta sexta-feira (05/03).

A vacinação será pelo sistema drive-thru, na rodoviária. As vacinas começam a ser aplicadas às 8h e terminam às 17h. É preciso levar documento com foto e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose aplicada da vacina.

Já no sábado (06/03), será a vez dos idosos com 90 anos ou mais receberem a segunda dose da vacina. Eles também serão vacinados no sistema por drive-thru e é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação com o registro da primeira dose. A imunização ocorrerá na Rodoviária e no Centro da Juventude, com distribuição de senha a partir das 8h e vacinação das 9h às 13h.