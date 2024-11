Programa da Prefeitura leva saúde e educação de forma lúdica para pais e alunos

0:00

Para fortalecer ações e garantir a participação de toda a sociedade em projetos que articulem saúde e educação, a Prefeitura de Cambé promove anualmente o Programa Saúde na Escola (PSE). Através de atividades lúdicas, crianças e familiares têm contato com temas relevantes para a saúde de todos, como vacinação, doenças e até manobra de desengasgo. Em 2024, o PSE já passou pela Escola Municipal Padre José de Anchieta e no Centro Municipal de Educação Infantil Munhoz Zerbetto. No dia 9/11, o programa acontece no Centro Municipal de Educação Infantil Pasquina Romagnolo Jacomel.

As ações desenvolvidas no PSE são de combate a Dengue, promoção da atividade física, alimentação saudável e prevenção da obesidade, cultura da paz, prevenção das violências e dos acidentes, prevenção de doenças negligenciadas, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso do tabaco, álcool e outras drogas, saúde bucal, saúde auditiva, saúde ocular e prevenção à Covid.

Estas ações são trabalhadas em formato de gincana, onde alunos e familiares passam por estações e em cada uma delas é trabalhado um tema de forma lúdica, por meio de teatro, cinema, vídeos, roda de conversa, oficina prática com auxílio de bonecos para demonstrar a manobra de desengasgo, verificação da situação vacinal com emissão de atestado de vacina e administração de vacinas em atraso, além da exposição de trabalhos desenvolvidos pelas crianças durante o ano.

A responsável pelo programa no município, Juliana Teruel, destaca que as ações são de extrema importância para que a saúde atinja todas as camadas da sociedade. “O PSE contribui para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporciona à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, no enfrentamento de vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros”, afirmou.

O Programa Saúde na Escola (PSE), como política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007 pelo Governo Federal através do Decreto Presidencial nº 6.286. O programa oportuniza uma maior interação das equipes de saúde da Atenção Básica com as equipes da educação, no planejamento, promoção e avaliação das condições de saúde dos alunos.

Fotos: Gisele Cabrera/Prefeitura de Cambé