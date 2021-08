PROGRAMA QUALIFICAR DA BELEZA DO CENAIC DE CAMBÉ OFERTA 90 BOLSAS DE ESTUDO E CURSOS GRATUITOS DE AUTOMAQUIAGEM

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A partir da próxima 2ª. Feira, dia 16 de agosto, o CENAIC, Escola Profissionalizante de CAMBÉ estará liberando 90 Vagas para os Cursos na Área da Beleza com diversos benefícios e Curso de Automaquiagem totalmente gratuito. As Vagas são disponibilizadas anualmente através do Programa Qualificar de Profissões, proporcionando vantagens diversas como: Desconto na taxa de inscrição e bolsas de estudo parciais, que facilitam o acesso dos alunos ao Curso.

As vagas estarão disponíveis para homens e mulheres, a partir dos 14 anos de idade, com ou sem experiência na área, que tenham o desejo de trabalhar e ingressar na área da beleza.

Entre os Cursos da Beleza ofertados pelo CENAIC estão: Maquiagem profissional e Automaquiagem, Design de sobrancelhas, Alongamento de cílios, Cabelereira Profissional, Barbearia Moderna, Estética corporal e facial, Manicure e Pedicure, Unhas artísticas e Depilação Profissional.

O objetivo deste Programa é tornar real o sonho das pessoas em atuar com profissionalismo na Área da Beleza. E as bolsas e benefícios oferecidos contribuem para a realização deste sonho, em um momento de início de retomada da economia. Lembrando que muitos jovens ficaram sem trabalho e visualizam na Área da Beleza uma oportunidade de iniciar sua independência financeira.



SOBRE O CENAIC CAMBÉ

Inaugurada em 2011, a escola faz parte de uma rede de 31 Franquias distribuídas em 5 estados brasileiros e é referência em ensino profissionalizante na região. O CENAIC de CAMBÉ possui salas bem estruturadas com laboratórios presenciais e capacidade para 1.200 alunos. Além dos Cursos da Beleza, o Cenaic também possui outros 18 cursos profissionalizantes e conta hoje com mais de 450 alunos matriculados nos treinamentos de: Administração e Auxiliar contábil, Atendente de farmácia, Informática completo, Operador de caixa, Inglês, Auxiliar de veterinário, Cuidador de idoso, Informática e Curso de Games Kids, entre outros.

Participe do Programa Qualificar – Cenaic Cambé

📍Endereço: Rua França, 47 – Centro – Cambé

Fone (43) 3251-5194

Para se inscrever ou saber mais informações clique 👍🏻https://bit.ly/3wCKFcc