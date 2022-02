Programa Saúde da Família de Cambé terá 11 novos carros para atendimento

A Prefeitura de Cambé recebeu nesta sexta-feira (04/02) 11 novos carros que serão utilizados exclusivamente no programa Estratégia da Saúde da Família (ESF). A secretária de Saúde de Cambé, Adriane Bertan, e o prefeito Conrado Scheller receberam os veículos em entrega feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Os automóveis são do modelo Gol, zero km, motor 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Os carros foram adquiridos com recursos do Tesouro do Estado.

“O estado disponibilizou um carro a cada duas equipes do Saúde da Família e Cambé conta com 23 equipes, por isso recebemos 11carros. Os carros vão ser usados para a visita domiciliar pelas equipes da Saúde da Família para pacientes restritos ao lar para consultas médicas, coleta de exames e entregas de guias de consulta”, explicou Bertan.

O prefeito Conrado Scheller comemorou a nova frota de veículos e ressaltou a importância deles para um programa tão importante para a população como o Saúde da Família. “Esses carros vão ajudar demais nossas equipes e vamos poder ter agilidade no atendimento e levar esse programa a um número maior de famílias cambeenses”, disse

O prefeito Conrado Scheller ressaltou a importância da nova frota para as demandas do Programa Saúde da Família

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, enfatizou que este é o maior pacote de renovação das frotas da história da Estratégia da Saúde da Família. “Esses carros vão ajudar no deslocamento, principalmente, dos que sofrem com sequelas da Covid-19, mas não só isso. Eles também representam a visita dos médicos às residências, das equipes de enfermagem, da atenção aos idosos e acamados. Todo esse avanço acontece no Estado com os recursos do tesouro estadual, determinados pelo governador Ratinho Junior”, disse o secretário.

“Estamos doando esses veículos para que eles se tornem patrimônio dos municípios, fazendo com que os agentes de saúde visitem constantemente os idosos, os sequelados da Covid-19 e todos os que precisam do atendimento” afirmou o governador Ratinho Junior.