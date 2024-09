Projeto de empreendedorismo gratuito chega a Londrina: você ganha até o logotipo da sua empresa!

0:00

A cidade de Londrina será a próxima a receber uma turma do Projeto MEGA, que alcanrá ao todo, 18 cidades do Paraná. O Projeto MEGA (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas) oferece capacitação gratuita para micro e pequenos empreendedores, artesãos e para quem deseja iniciar no mundo dos negócios.

Os encontros começam no dia 1º de outubro, às 9 horas, e serão realizados na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, localizada na Rua Pernambuco, 162 – Centro.

O MEGA é uma iniciativa da organização social GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há 21 anos impacta milhares de vidas com projetos focados na qualificação profissional e na empregabilidade.

Durante os oito encontros, os participantes irão explorar temas como autoconhecimento, processos para empreender, marketing, precificação e vendas, fluxo de caixa, organização financeira, associativismo e cooperativismo, e tudo isso, de froma COMPLETAMENTE GRATUITA!

Além do conteúdo, os participantes receberão colete, apostilas, lanche, uma logomarca personalizada para seu empreendimento, certificação e a oportunidade de participar da Feira do Empreendedor, onde poderão apresentar e comercializar seus produtos e serviços. Os empreendedores também terão direito a uma consultoria de 60 dias para esclarecer dúvidas sobre a gestão de seus negócios. Para encerrar o curso com chave de ouro, os três alunos com melhor desempenho, que participarem de todas as atividades, receberão um capital semente de R$1.000,00 cada, para investir em seus empreendimentos. Os encontros que são totalmente gratuitos, possuem o objetivo de ajudar micro e pequenos empreendedores, de todos os nichos, mas ainda não sabem por onde começar.

Bruno Drozdek, coordenador do Projeto MEGA, destaca que o curso vai além do desenvolvimento técnico: “O MEGA se diferencia por também olhar para o lado humano das pessoas. Levamos conhecimento para quem muitas vezes não tem acesso ou condições de pagar por uma formação semelhante. Temos inúmeros relatos de mudanças significativas na vida dos participantes. É uma capacitação gratuita, mas de extremo valor.”

As inscrições são simples: basta comparecer presencialmente à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina e preencher as informações no local. Caso tenha dúvidas, o professor responsável estará disponível para auxiliar.

Para garantir sua vaga, inscreva-se através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYqbkQD2CDVPZ9F_iwmGvnvnS8ZAF2b7d7COM27NZePkz-Ig/viewform?usp=sf_link

SERVIÇO:

PROJETO MEGA (MOVIMENTO EMPREENDEDORISMO GERANDO ALTERNATIVAS)

INÍCIO: 01/10

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DE LONDRINA

ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 162 – CENTRO

HORÁRIO: 9 HORAS

CONTATO:

MICHELA NOTTI

COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MEGA

(41) 99798-2817

MICHELA.NOTTI@GERAR.ORG.BRFOTO: DIVULGAÇÃO | GERAR