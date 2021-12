Projeto Hortas Comunitárias faz doação de verduras para o Abrigo Pe. Manoel Coelho

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Projeto de Hortas Comunitárias, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, fez doações de verduras para o Abrigo Padre Manoel Coelho, comandado pela Irmã Jardine. No total, foram doados três sacos de alface, que vão compor as refeições dos idosos que vivem no abrigo e das pessoas em situação de rua que ficam na Casa de Passagem. A entrega das verduras aconteceu na quinta-feira (09).

O Projeto de Hortas Comunitárias existe desde 1983 na cidade e atende, direta e indiretamente, cerca de 1.200 famílias. Atualmente, são 26 hortas em bairros como: Novo Bandeirantes, Ulisses Guimarães, Santa Helena, Santo Amaro, Ana Rosa, dentre vários outros. “Algumas vezes no ano essa entrega é feita, principalmente em entidades sociais da cidade”, explica Silmeri Rossi, chefe da Divisão de Áreas Verdes. Segundo ela, essas doações são feitas quando há verduras que não foram vendidas, evitando o desperdício de alimento.