Pronto Atendimento 24h suspende atendimento nos dias 14 e 15 de abril até mudança ao novo prédio

O Pronto Atendimento 24h Maria Anideje, situado no jardim Monte Castelo, no antigo Hospital Londrina, deixa de funcionar nos dias 14 e 15 de abril devido à mudança para o novo prédio.

A Prefeitura de Cambé está realocando a unidade para o novo Complexo de Saúde, que está localizado na rua Londrina, esquina com a rua Antonina, no jardim Ana Eliza, e também contará com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Algacyr Ferreira.

No próximo sábado (16), às 9h30, uma solenidade irá inaugurar o imóvel equipado com consultórios, sala de emergência, salas de inalação, de curativos, de vacinas, esterilização, expurgo, dentre outros espaços. Às 13h, após a cerimônia, a população já pode buscar atendimento na nova estrutura.

O público que necessitar de atendimento médico durante a quinta (14) e sexta-feira (15) deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Silvia Mantovani, situada no jardim Tupi, que atenderá, inclusive, pacientes com sintomas de Covid-19.

Mudança de prédios

A estrutura precária e desgastada do Pronto Atendimento 24h Maria Anideje, que até então funcionou no jardim Monte Castelo, é motivo de reclamações por parte dos usuários. O novo prédio conta com área de 520,27m² e foi construído em conformidade com os padrões do Ministério da Saúde. Ele seguirá em obras para ampliar as melhorias.

A UBS Dr. Algacyr Ferreira, que também foi montada no novo espaço, atenderá à população de atenção básica, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h.