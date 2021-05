Prova em fase única e protocolos rígidos contra COVID-19 marcam Vestibular 2021

Em fase única e duração de cinco horas, o Vestibular 2021 ocorre domingo (30), das 14 às 19 horas. As provas serão aplicadas pela equipe e colaboradores da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL em 75 locais de provas em Londrina, preparados para abrigar 27.432 inscritos. Os portões dos locais serão abertos às 13 horas, seguindo todos os protocolos e medidas de segurança de prevenção à COVID-19 – distanciamento, aferição de temperatura dos candidatos, uso de álcool gel e máscara.

A aplicação das provas do Vestibular 2021 seria em 14 de março, mas em função do agravamento da pandemia de COVID-19, o processo seletivo foi transferido. A Universidade oferece 3145 vagas no total (das quais 581 são do Sistema de Seleção Unificada/SISU) em 52 cursos de graduação. Conforme a Resolução, 45% das vagas de cada curso de graduação são reservadas a ações afirmativas, pelo sistema de cotas.

Como em anos anteriores, o curso de Medicina, que pertence ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) e oferta 80 vagas, é o mais concorrido. São 11.682 candidatos, o que gerou a concorrência de 264 candidatos por vaga. Confira AQUI a concorrência dos demais cursos de graduação da Universidade.

Para garantir o distanciamento, o total de 1439 salas de provas serão usadas em 75 locais de provas em Londrina. A recomendação é que os candidatos evitem aglomerações, antes e depois da prova.

Locais somam 1439 salas de provas

Foram adotados rígidos protocolos de limpeza e segurança de prevenção e enfrentamento à COVID-19, conforme recomendações das autoridades sanitárias, nos 75 locais de provas, totalizando 1439 salas de provas, localizadas no Campus Universitário, escolas públicas e faculdades privadas. O total de 251 detentos de unidades prisionais de Londrina, também farão as provas, na PEL 1 e 2, Creslon, Casa de Custódia, além de detentos que cumprem pena junto ao Patronato de Londrina.

As salas foram limpas e preparadas para receber os mais de 27 mil candidatos. Entre coordenadores, monitores e fiscais, a equipe responsável pela aplicação das provas soma cerca de quatro mil pessoas, integrantes da Comunidade Universitária. A COPS reforça que para garantir a segurança dos colaboradores, o uso de máscara e face shield serão obrigatórios.

Só o Campus Universitário, tradicionalmente o maior local de provas, vai receber 5.877 candidatos. Para evitar transtornos e atrasos, a COPS recomenda que o candidatos cheguem ao Campus e demais locais de provas com uma hora de antecedência, munidos de documento válido com foto, Cartão de Inscrição e caneta transparente. Os portões serão abertos, pontualmente, às 13 horas.

O Cartão de Inscrição contém o local de prova do candidato, com endereço completo, número da sala para realização da prova e opção de língua estrangeira. O documento foi disponibilizado no início da semana no site da COPS – CONSULTE AQUI.

Além dos documentos exigidos para o acesso à sala de prova, o candidato deve levar máscara extra, que será trocada durante a prova, álcool gel para higienização das mãos e manter o distanciamento social, inclusive no período que antecede o acesso à sala de prova.

Prova tem 50 questões objetivas e redação

Excepcionalmente, edição 2021 do Vestibular da UEL, diferente de outros anos, traz ao todo 50 questões – múltipla escolha – sendo 36 questões de Conhecimentos Gerais; 10 de Língua Portuguesa e Literatura e quatro de Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês). Segundo informações da Cops, cada questão de Conhecimentos tem o valor de 1,5. O candidato tem que obter no mínimo 26% da pontuação do total de questões e não zerar em nenhuma das partes da prova de Conhecimentos Gerais.

A professora Juliana Tonelli, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, do Centro de Letras e Ciências Humanas (CCH), diretora pedagógica da COPS, faz um alerta aos candidatos. Ela ressalta que, neste Vestibular, a Redação tem um peso bem maior que nas edições anteriores, porque será critério de desempate.

Já segundo a coordenadora da COPS, Sandra Garcia, a redação exige originalidade, ordem sintática, atenção ao modo solicitado, ortografia, pontuação, normas gerais da Língua e vocabulário. “A revista Diálogos Pedagógicos, que está no portal da Cops, apresenta vários modelos de provas de redação comentados. O candidato poderá entender o que se espera de um bom texto”, complementa.

Confira a Revista Diálogos Pedagógicos. Para sanar dúvidas, outra opção é consultar o Manual do Candidato, que traz informações e detalhes úteis sobre a prova – pontuação, funcionamento do sistema de cotas e outros.

Plantão de Atendimento

Como em anos anteriores, a equipe da COPS disponibiliza aos candidatos o Plantão de Atendimento, no domingo (30), das 8 às 11 horas, localizado no Campus Universitário, na sede da COPS, próxima à Reitoria. O serviço é destinado aos candidatos que foram vítimas de furto ou roubo do documento de identificação.

No caso, os candidatos devem comparecer à COPS munidos de Boletim de Ocorrência (B.O) expedido por órgão policial. O Boletim deve ter sido expedido no máximo 90 dias antes da data, 30 de maio, para que a COPS possa adotar procedimentos especiais (emissão de documento) para a identificação do candidato na hora da prova.

Gabarito provisório sai às 21 horas

O gabarito provisório da Prova de Conhecimentos será disponibilizado pela COPS após o término da provas, domingo (30), às 21 horas. Já o gabarito definitivo sai dia 10 de junho, às 17 horas. Os gabaritos serão divulgados no site da COPS.

A publicação dos classificados na 1ª Convocação sai dia 5 de julho, ao meio dia, também no site da COPS. A pré-matrícula (obrigatória) dos classificados ocorre de 5 a 8 de julho.

Acesse o Calendário do Vestibular , com demais datas de chamadas e matrículas. Mais informações estão disponíveis no site da COPS.

(FOTOS: Arquivo/COMUEL)

Fonte: O Perobal / Agência UEL