PS do Hospital São Francisco, em Cambé, permanece fechado para casos respiratórios neste domingo

Leitos de UTI e enfermaria destinados à pacientes com Covid-19 permanecem com 100% de ocupação

Seguirão suspensos por mais 24 horas, ou seja, até as 8 horas desta segunda-feira (31), os atendimentos de novos casos respiratórios no Pronto Socorro (PS) do São Francisco Instituto Vida, em Cambé.

Neste domingo (30), os leitos de UTI e enfermaria destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 permaneciam com 100% de ocupação.

No PS, pacientes diagnosticados com a doença aguardam a liberação de leitos para internação.

Devido ao esgotamento das estruturas físicas e recursos humanos foi necessário prorrogar a medida tomada na tarde de sábado (29).

A instituição reforça que segue todos os protocolos de segurança para evitar contaminação. Os atendimentos a outras enfermidades, assim como a assistência às gestantes na maternidade, ocorrem normalmente no período.

Via: Assessoria de Imprensa – Amanda de Santa