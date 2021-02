Psicólogos recomendam Grupo Terapêutico como ferramenta para cuidar da ansiedade pré-vestibular

Além de toda a incerteza que a pandemia de Covid-19 trouxe para a sociedade nos últimos tempos, os jovens que buscam por sucesso profissional acumulam ainda a ansiedade natural que vem com o processo seletivo pelo qual precisam passar para a entrada na Universidade!

Segundo a psicóloga Daiane Duarte, pensando em tudo isso, foi criado o Grupo Terapêutico “Sea Calm”. “Este Grupo foi disponibilizado com foco nos jovens e adultos que prestarão vestibular neste ano. Serão quatro encontros temáticos, onde discutiremos alguns pontos importantes relacionados ao processo pelo qual os estudantes estão passando. É uma oportunidade rica de cuidar da saúde mental diante de um momento tão importante”.

E não é somente a criadora desta ação que pensa desta maneira, a Coluna Bonita Ideia conversou também com a psicóloga e psicopedagoga, Glaucia Penasso, que hoje em dia atua em Santa Catarina. “O grupo terapêutico proporciona um ambiente seguro a experiências emocionais frente à presença dos outros membros, que estão como agentes de auxílio e apoio. Os participantes compartilham sentimentos e pensamentos, dão incentivo uns aos outros, oferecem suporte e aceitação. Para os vestibulandos, que estão passando por uma fase de incertezas e ansiedade, o grupo terapêutico é um excelente espaço onde podem compartilhar suas angústias com quem também está vivenciando os mesmos sentimentos e aprender formas eficientes de lidar com elas”.

Quer mais detalhes sobre o Grupo “Sea Calm” ? Então, anote as datas e contatos:

AÇÃO: Grupo Terapêutico com Psicóloga Daiane Duarte

ONDE: Consultório Psicóloga Daiane Duarte em Cambé

QUANDO: 19 fevereiro ( sexte-feira)

23 fevereiro (terça-feira)

02 março (terça-feira)

09 março (terça-feira)

HORÁRIO: 19h

DÚVIDAS E INSCRIÇÃO: 9 9834-3309