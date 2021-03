Quais as melhores estratégias para divulgar o seu e-commerce

Para você que está pensando em abrir ou já tem uma loja virtual, é preciso estar por dentro das estratégias digitais para ganhar mais dinheiro com o seu negócio. O início da execução de um projeto de e-commerce pode ser muito desafiador, mas se você seguir as dicas certas, o seu projeto pode ir mais longe e te gerar uma boa renda mensal.

Nós sabemos o quanto pode ser fácil abrir um negócio virtual hoje no setor de e-commerce. Com as facilidades como dropshipping, plataformas prontas e muitas dicas, você com certeza vai conseguir ter uma loja virtual, mas para isso é preciso aprender com quem trilha este caminho todos os dias e sabe mais sobre negócios digitais.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas e as melhores estratégias para você montar e divulgar o seu e-commerce e fazer da sua loja virtual um sucesso. Veja abaixo como crescer o seu negócio online e saiba mais sobre as estratégias de divulgação utilizadas por e-commerces que tem feito sucesso na internet.

Como crescer o seu negócio online

Um negócio de sucesso costuma ter algumas variáveis importantes. No caso das lojas virtuais, podemos fazer uma pequena lista com as mais importantes e que realmente vão definir o sucesso do seu e-commerce. Por isso, é muito importante fazer um bom trabalho e, todos estes setores para que a sua loja virtual venda muito.

Tráfego (muitas pessoas acessando seu site)

Copywriting (Escrita persuasiva que induz a ação)

Conteúdo (Essencial para engajamento do público)

Experiência do usuário (O que faz o cliente voltar e divulgar)

Prestando atenção nessas quatro etapas você terá mais chances de fazer a sua loja virtualcrescer. As estratégias para divulgar o seu e-commerce nada mais são do que formas de melhorar essas quatro variáveis e, em muitos casos, uma estratégia pode cumprir dois papéis importantes e fortalecer mais de uma variável.

Abaixo vamos falar um pouco mais sobre as estratégias para divulgar o seu e-commerce e como elas interferem positivamente nas variáveis que citamos logo acima.

Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo é uma estratégia em que se produz conteúdo em diversas plataformas para engajar o seu público, estreitar a relação e até mesmo utilizar o copywriting para induzir a uma ação, seja ela de comprar um produto, visitar a loja ou até mesmo divulgar a marca para um amigo.

A grande vantagem da criação de conteúdo é que você torna a propaganda mais saudável, publicando nas plataformas mais badaladas como Instagram, TikTok e WhatsApp para criar maneiras de interagir onde mais se prende a atenção das pessoas.

Ainda assim, é preciso criar conteúdo relevante, de qualidade e compartilhável, pois somente uma propaganda tediosa e inconveniente pode manchar a imagem do seu negócio. Por isso, pode ser interessante criar conteúdo:

mostrando a utilidade do produto

mostrando a facilidade de tê-lo (antes e depois)

relacionando o conteúdo com os assuntos do momento (ex. BBB)

relacionando o conteúdo com os interesses do seu público (conheça mais seus clientes)

Tráfego pago

O tráfego pago é o que vai dar alcance do seu conteúdo para o seu público. Não adianta você criar conteúdo de qualidade e ter uma enorme variedade de produtos no seu estoque se pouca gente sabe disso.

O tráfego orgânico, por meio de conteúdo compartilhável e estratégias de crescimento pode te ajudar muito, mas o tráfego pago te leva mais longe e mais rápido.

O tráfego pago permite que você faça campanhas para que mais pessoas conheçam a sua marca, selecionando o público que pode se interessar por seus anúncios e definindo outras características para a exibição das propagandas. E o melhor de tudo: o orçamento para campanhas é totalmente acessível se você aprender a aproveitar o seu dinheiro criando boas campanhas.

Felizmente, existem muitos conteúdos que te ajudam a entender de tráfego pago para que você faça campanhas que tragam resultados. À medida que a sua loja virtual cresça em vendas, você também pode contratar um profissional especializado para melhorar a performance dos seus anúncios e ter um aproveitamento maior dessa ferramenta, seja no Google Ads ou Facebook Ads.

Publicidade com Influenciadores

Existem muitos influenciadores de segmentos diferentes que criam conteúdos para engajar seus seguidores e vivem de publicidade para marcas e negócios.

Você pode criar conteúdos em forma de publicidade e dividir entre os mais diversos influenciadores, selecionando, por exemplo, o produto de acordo com os interesses de cada público e influenciador.

A vantagem do influenciador é justamente o seu grande poder de alcance. Essa autoridade e carisma faz com que mais pessoas confiem no influenciador, gerando mais clique e consequentemente mais vendas para sua loja virtual.

No entanto, é preciso planejar cada passo das campanhas, pois as publicidades podem ser um pouco salgadas, dependendo do sucesso do influenciador.

Overdelivering

O overdelivering é uma estratégia que consiste em entregar mais do que o cliente espera. Essa estratégia é utilizada para melhorar o posicionamento da marca e experiência do usuário, que consequentemente vai ajudar na divulgação boca a boca.

Essa divulgação orgânica é importante para a criação de um público fiel que já conhece a sua marca e vai ajudar a tornar o seu negócio viável economicamente.

As estratégias de overdelivering podem ser variadas, mas todas consistem em surpreender o cliente. Algumas pessoas confundem o overdelivering com a entrega de brindes aleatórios ou promoções de leve dois pague um, quando na verdade essa é uma estratégia que busca trazer uma surpresa boa no momento do consumo. Veja algumas delas:



Produtos bem cuidados (com cheiro, bem passados, etc.)

Brindes funcionais

Entrega antes do previsto e/ou gratuita

Pós venda e atendimento de qualidade

O overdelivering é uma estratégia mais de fortalecimento da marca do que de divulgação. Ainda assim, este fortalecimento é essencial para criar uma base sólida e autoridade que vai ser necessário para o seu negócio ir cada vez mais longe, mais rápido.

Utilize plataformas de parceiros

Os e-commerces que estão começando enfrentam um grande problema que é a desconfiança do público. Ninguém quer perder dinheiro pagando mais barato por um produto que não chega, então as pessoas preferem comprar em plataformas de loja virtualconhecidas e que dão certeza da entrega.

Nessa linha de pensamento, passaram a surgir plataformas como da Amazon, Americanas e Magazine Luiza que fornecem o seu espaço para que pequenos empresários possam divulgar e vender seus produtos às custas da imagem de grandes empresas.

Isso ajuda a enriquecer o catálogo de produtos, gera uma renda para as marcas e possibilita que pequenos comerciantes fiquem conhecidos e ganhem a confiança a partir da venda em grandes plataformas.

Na descrição do produto ficam as informações sobre a loja virtualque vai vender e entregar, o que possibilita que pessoas comprem com a garantia de grandes marcas, mas conhecendo outros e-commerces de confiança.

Conclusão

As formas de divulgação de um e-commerce são variadas e você precisa conhecer mais a fundo cada uma dessas que mostramos acima. Dentro dessas estratégias você pode personalizar o seu plano e criar uma campanha mais efetiva para divulgar o seu negócio.

Gostou de saber mais sobre as estratégias de divulgação da sua loja virtual? Já aplicou alguma delas no seu negócio? Deixe nos comentários qual foi e como foram os resultados.