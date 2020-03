No mês das MULHERES e do CONSUMIDOR,resolvemos discutir as novas armas das mulheres no mundo empresarial. Com isso, chamamos Vanessa Romanholi para um bate-papo.

Ela que é empresária, que está inserida no contexto de venda e compra, em um nicho não tão comum para as mulheres ( materiais de construção)e, que usa seu conhecimento não somente off-line, mas também online para vender. Falará sobre a importância de usar redes sociais em sua atividade diária!

Confira e use a hashtag #bonitaideia sobre seu negócio nas redes sociais!