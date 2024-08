Queda de Avião em Vinhedo, SP: Pai e Filha de 3 Anos Estão Entre as Vítimas

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Rafael Fernando dos Santos, servidor do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), e sua filha de 3 anos, Liz Ibba dos Santos, estão entre as vítimas fatais da queda de um avião em Vinhedo, São Paulo, ocorrida na sexta-feira, 9 de agosto de 2024. O voo, operado pela companhia aérea Voepass, partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Rafael, de 41 anos, havia viajado a Cascavel para buscar sua filha Liz, com quem passaria o Dia dos Pais na capital catarinense. Segundo informações de familiares, Rafael e a mãe de Liz mantinham guarda compartilhada da criança.

O Ministério Público de Santa Catarina decretou luto oficial de três dias em homenagem a Rafael e sua filha. Em nota oficial, o procurador-geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, lamentou a perda do servidor e de sua filha, destacando a dedicação profissional de Rafael e expressando solidariedade às famílias das vítimas.

Inicialmente, a Voepass divulgou que 61 pessoas estavam a bordo do avião no momento do acidente. No entanto, na manhã de sábado, 10 de agosto, a companhia confirmou a 62ª vítima, Constantino Thé Maia, cujo nome não constava na lista inicial de passageiros devido a uma “questão técnica” relacionada à validação de check-in e contagem de passageiros embarcados.

As investigações sobre as causas do acidente estão em andamento, e as autoridades continuam trabalhando na identificação das vítimas e no apoio às famílias afetadas pela tragédia.