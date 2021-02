Rapaz é baleado após desentendimento em estabelecimento comercial no Jardim Santo Amaro em Cambé

Um jovem de 19 anos foi atingido por disparo de arma de fogo durante a madrugada do último domingo (21/02), por volta da 1h00, em um bar noturno localizado no Jardim Santo Amaro em Cambé.

De acordo com as informações, durante uma festa no estabelecimento, a vítima acabou se desentendendo com os seguranças do local. Na sequência, ele foi retirado do bar. Ainda do lado de fora, o desentendimento continuou e o rapaz foi atingido por um tiro na perna esquerda.

De imediato, a vítima e um amigo deslocaram até o Hospital 24 Horas onde procurou atendimento.

A causa da confusão não foi informada. A Polícia Civil investigará o caso.