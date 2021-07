Rapaz é morto a tiros no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé

Os tiros atingiram cabeça, tórax e perna. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Os Socorristas do Siate e do Samu foram acionados durante a madrugada desta terça-feira (27/07), por volta das 4h35, para atenderem uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Antonio Raposo Tavares no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

Guilherme Wives Rodrigues Silva de 19 anos, dormia quando foi surpreendido por cinco homens que entraram em sua residência e efetuaram vários disparos contra a vítima.

Segundo informações, os tiros atingiram cabeça, tórax e perna. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

A motivação da morte e quem são os autores, ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

Fotos: Londrina News