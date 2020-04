Um rapaz de 28 anos foi morto na madrugada deste domingo (12/04), após ser atingido por golpe de faca na Rua São José no Jardim Santa Izabel em Cambé.

De acordo com as informações, Natália Olímpia Castro de 23 anos estava discutindo com seu irmão quando Éder Pereira do Nascimento tentou impedir a discussão. Natália acabou ferindo Éder na região do tórax.

Os Socorristas do Siate com apoio do médico do Samu prestaram atendimento a vítima e encaminharam em estado grave à Santa Casa de Cambé. Por volta das 3h00 da madrugada, Éder acabou não resistindo ao ferimento e veio a óbito.

Natália foi detida em flagrante e encaminhada à Central de Flagrantes da Avenida Santos Dumont em Londrina onde está a disposição da Justiça.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.