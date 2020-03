A Polícia Militar por meio da equipe ROTAM composta pelos Soldados Ferreira Lima e Moraes sob o comando do Soldado Foglie, prenderam no final da tarde do último domingo (01/03), por volta das 18h00, um rapaz de 20 anos com uma mandado de prisão na Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento os policiais visualizaram dua pessoas em atitude suspeita em um veículo VW/GOL 16V de cor branca com as placas de Londrina, e resolveram optar por abordar os indivíduos.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas em consulta ao nome, foi localizado um mandado de prisão em aberto contra um deles relacionado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o veículo à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.