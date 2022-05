Rapaz é preso pela PM no Jardim Bela Itália suspeito de roubos em Cambé

A Polícia Militar prendeu um rapaz suspeito de praticar roubos na cidade de Cambé. A equipe ROTAM realizou a prisão na Rua Paulo Brugin no Jardim Bela Itália.

De acordo com as informações, após a ocorrência de um roubo em uma loja de celulares no Jardim Ana Rosa, e de posse das filmagens, a equipe ROTAM iniciou as diligências a fim de localizar o suposto autor que havia se evadido em uma motocicleta HONDA/TWISTER.

Já no endereço acima mencionado, a equipe visualizou o suposto autor conduzindo a referida moto, onde foi dado a voz de abordagem, e em busca pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo em sua cintura. Com ele ainda foram encontrados três celulares.

Ainda em diligências, em sua residência, a equipe policial encontrou um outro aparelho celular e um documento em nome de uma pessoa que possivelmente seria uma vítima de roubo no dia 17/05 também em Cambé. Na ocasião foi subtraído a carteira do senhor e R$ 400,00.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao suspeito e encaminhado à Central de Flagrantes, onde encontra-se à disposição da Justiça.

A motocicleta e o simulacro utilizados no crime foram apreendidos e os objetos produtos dos roubos também foram recuperados e entregues à Polícia Civil.