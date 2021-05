Rapaz é preso por tráfico de drogas no Jardim Ana Rosa em Cambé

A Polícia Militar prendeu na tarde do último sábado (01/05), por volta das 16h30, na Rua Antonio Mantovani no Jardim Ana Rosa em Cambé, um homem suspeito de tráfico de entorpecentes.

De acordo com as informações, uma equipe estava em patrulhamento quando visualizou um indivíduo saindo de uma residência com uma sacola em atitude suspeita.

Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou retornar a residência, mas acabou sendo abordado. Em busca pessoal, na sacola que carregava, haviam 14 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha.

Ainda em diligências, a equipe localizou um tablete de maconha no interior de uma caixa de sapatos na casa.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Central de Flagrantes.

Disque denúncia 181.

Polícia Militar do Paraná

