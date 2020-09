Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (05/09), por volta das 8h00, na Rua Curitiba (próximo do UPA), na região central de Cambé.

De acordo com as informações, L. W. M. de 18 anos estava em uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX EX de cor cinza quando acabou colidindo contra um veículo GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE de cor preto.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, o rapaz passa bem.