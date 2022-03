Rapaz fica gravemente ferido após ser atropelado por trem no Centro de Cambé

L. F. D. S. foi atendido pelos Socorristas do Siate. A vítima foi encontrada ao lado da ferrovia com grande hemorragia externa, devido a um ferimento lacerante (corte) em dorso. O mesmo ainda apresentou uma fratura em membro inferior.

Um rapaz de 20 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem na noite desta quarta-feira (30/03), por volta das 19h25, na trincheira localizada na Rua Curitiba na Vila Mesquita em Cambé.

De acordo com as informações, L. F. D. S. foi atendido pelos Socorristas do Siate. A vítima foi encontrada ao lado da ferrovia com grande hemorragia externa, devido a um ferimento lacerante (corte) em dorso. O mesmo ainda apresentou uma fratura em membro inferior.

Ele foi encaminhado em estado grave para a Santa casa de Cambé.