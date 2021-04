Reajuste salarial de prefeito e secretários causam polêmica em Cambé

A Câmara de Vereadores de Cambé aprovou em segunda votação, nesta terça-feira (20), o reajuste de salários do prefeito, vice e secretários.

O aumento chega a 4,5% após a aprovação desse projeto lei. O chefe do executivo, antes da aprovação ganhava R$ 19.652,95 e o vice, R$ 9.007,59. Agora os pagamentos passam a ser de R$ 20.536,34 e R$ 9.412,315, respectivamente.

Um segundo projeto votado aprovou o reajuste dos salários de servidores municipais. Para a categoria, o direito de reajuste é de 5,2%. Quem trabalha na prefeitura e na câmara, tem direito ao aumento.

Os aumentos tiveram como base o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade.

Vale lembrar que os projetos haviam sido debatidos na sessão de segunda-feira (19) e que por isso a votação desta terça foi de forma mais rápida.

Em entrevista a TV Tarobá o prefeito de Cambé aponta que o que houve não foi reajuste, mas sim reposição de inflação. Para ele, vice e secretários municipais, o índice foi de 4,52%. Ele apontou ainda que o projeto de lei para reposição do índice para políticos.

O projeto é de autoria da mesa diretora da Câmara de Cambé e não do executivo como foi divulgado nas redes sociais.

A Prefeitura enviou uma Nota Oficial ao Portal Cambé

Nota oficial

A Prefeitura Municipal de Cambé, sancionou os projetos aprovados pela Câmara de Vereadores, que concede reposição inflacionária para todos os 2.610 servidores municipais de 5,20% e para os agentes políticos de 4,52%. Os percentuais consideram o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). A decisão foi publicada no Jornal Oficial Eletrônico do Município de Cambé de terça-feira (20).

A reposição inflacionária é uma garantia constitucional para os trabalhadores do poder público, como médicos, professores, operários, entre outras categorias, assim como a inflação é aplicada ao salário mínimo dos trabalhadores da iniciativa privada.

O Portal Cambé entrou em contato com a Câmara de Cambé mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.