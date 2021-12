Recado importante sobre a entrega do Cartão Comida Boa no Jardim Ana Rosa

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania informa que em virtude da falta de sinal de internet na região do Ana Rosa, ocasionada por rompimento dos fios da rede há 2 dias, o atendimento aos moradores da região para distribuição do Cartão Comida boa a ser realizado neste sábado (18/12) foi transferido para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) São Francisco, localizado na Rua dos Caçadores, 50, Jardim São Francisco. Pedimos a compreensão de todos.

Os cartões vão ser entregues também nas seguintes unidades do CRAS: CRAS Campos Verdes, na Rua Monte Cristo, 170, no Jardim Campos Verdes; CRAS Novo Bandeirantes, na Rua Gabriel de Lara, no Jardim Novo Bandeirantes; CRAS Santo Amaro, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, no Jardim Castelo Branco; e no CRAS Tarobá, na Rua Genésio Geraldo dos Santos, 451, no Jardim Tarobá.

Para mais informações ligue na Secretária de Assistência Social e Cidadania: (43) 3174-0294.