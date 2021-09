Receita Federal apreende carro com 28 kilos de maconha em Cambé

Dado voz de parada, o condutor demonstrou nervosismo, causando desconfiança dos agentes, que realizaram inspeção mais detalhada e localizaram no bagageiro 42 tabletes de material prensado, pesando 28,8 kilos, com características análoga à droga conhecida como MACONHA. A droga vinha da região de Guará, na fronteira com o Paraguai.