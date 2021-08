Rede atacadista abre cadastro para 280 vagas de emprego na nova unidade da rede

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Secretaria Municipal de Trabalho de Cambé informa que uma rede de supermercados está com o cadastro aberto para 280 vagas de emprego em 15 cargos diferentes na nova unidade de atacado da rede em Cambé, no Parque Manela, região do Santo Amaro. Algumas das vagas para início imediato, já no começo de setembro e as outras vão ser gradativamente preenchidas. As vagas são para os seguintes cargos: operador de caixa; recepcionista; repositor de mercadorias; ajudante de armazenamento; operador de empilhadeira; agente de prevenção e perdas; vendedor; televendas; açougueiro; auxiliar de estacionamento; zelador; orientador de caixa; auxiliar de faturamento; e auditor frente de caixa.

O secretário municipal de Trabalho de Cambé, José Aparecido Rolim, ressalta que os interessados devem fazer o cadastro no link https://grupomuffatovagas.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTEwMTYzNCwic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page e aguardar o e-mail de agendamento da entrevista, que vai ser enviado até na próxima semana. “Nem todos os que se cadastrarem vão ser convocados para a entrevista, a seleção vai ser de acordo com o perfil estabelecido pela empresa”, frisa o secretário. Ainda de acordo com ele, as entrevistas vão ser feitas no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco) e os horários vão ser definidos pela rede. “As vagas são quase todas exclusivas para essa nova unidade, mas algumas podem ser remanejadas”, pontua Rolim.

Segundo o secretário, é muito importante que as pessoas fiquem atentas às publicações da Prefeitura de Cambé e da Agência do Trabalhador (facebook.com/sinecambe/). “Muitas empresas novas estão vindo para a cidade e vão abrir as portas neste segundo semestre. É importante que a população realize os cadastros e fique atenta a todas as informações sobre as vagas, ainda mais que algumas empresas têm cadastros muito específicos”, conclui.

As pessoas que tiverem dificuldade de fazer o cadastramento podem procurar a unidade mais próxima do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e receberão ajuda da equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC