Rede de farmácias São João inaugura unidade em Cambé

A maior rede varejista de medicamentos Sul do Brasil e a quarta maior do País iniciou o seu processo de expansão no Paraná, inaugurando nesta quarta-feira (02/02) uma unidade na Av. Parigot de Souza, nº 31 esquina com Gabriel Freceiro de Miranda região do Jardim Santo Amaro em Cambé. Essa é a primeira de três farmácias que serão abertas na cidade.

Alex Delfim – Coordenador Regional das Farmácias São João

A inauguração contou com a presença dos vereadores Carlinhos da Ambulância, Tokinho e Lucas Gabriel . O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, participou da solenidade de inauguração, ao lado de Lourdes Aparecida Manfre Maçolla, secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Coordenador Regional das Farmácias São João Alex Delfim e do Coordenador Distrital Rodrigo Ferreira.

Corando Scheller – Prefeito de Cambé

O padre Rodrigo Favero Celeste da Paróquia São Francisco Xavier, de Cambé deu a benção durante a inauguração, a Imã Jardini agradeceu a Farmácia São João por doar 50% do valor arrecadado durante todo o dia da inauguração para o Lar Santo Antônio.

A São João é a 4ª maior rede do varejo farmacêutico do Brasil, a maior do Sul. Atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somando hoje mais de 900 lojas presentes em mais 200 cidades. Possui distribuidora própria, comprando diretamente da indústria em grande quantidade, com preços mais competitivos. A Rede oferece ainda benefícios como um crediário próprio, o Crédito Fácil São João, que facilita aos clientes parcelarem as compras em até 6x. Ainda, em todas as lojas, o cliente ganha acesso ao Wi-Fi grátis.